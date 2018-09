Venezuela: «toutes les options sont sur la table», affirme Trump

Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré mercredi que « toutes les options » étaient sur la table au sujet du Venezuela, y compris « les plus fortes ».

« Toutes les options sont sur la table concernant le Venezuela », « les plus fortes et d'autres moins fortes », a-t-il dit à des journalistes en marge de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU à New York.

« Et vous savez ce que j'entends par fortes », a-t-il ajouté, sans donner davantage de précisions.

Mardi, Donald Trump avait déjà estimé que le président du Venezuela Nicolas Maduro pourrait être « renversé très rapidement par l'armée si les militaires décidaient de le faire ».

Les États-Unis avaient également annoncé mardi de nouvelles sanctions financières contre quatre personnes de l'entourage de Nicolas Maduro, dont son épouse Cilia Adela Flores et sa vice-présidente Delcy Rodriguez.

Caracas a pour sa part accusé mercredi le président des États-Unis de pousser à une « insurrection militaire » au Venezuela, après les propos de Donald Trump.

« Le Venezuela rejette fermement les déclarations belliqueuses [...] du président des États-Unis [...], qui poussent à une insurrection militaire dans le pays », a dénoncé le ministère des Affaires étrangères vénézuélien dans un communiqué.