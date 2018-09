Équateur: 12 morts dans un 7e accident d'autocar en 37 jours

Douze personnes ont été tuées et 23 blessées mardi en Équateur dans un accident d'autocar, le septième au cours des 37 derniers jours faisant au total 63 morts, selon les autorités.

Le bilan de «12 personnes mortes», neuf hommes et trois femmes, a été communiqué via Twitter par Rosa Lopez, gouverneure de la province d'El Oro, frontalière du Pérou sur la côte Pacifique.

Elle a précisé que cet «accident fatal» s'est produit sur la route reliant les localités de Loja et Balsas, située dans El Oro.

Le Parquet a précisé dans un communiqué que «12 personnes sont décédées et 23 ont été blessées».

Le véhicule appartenant à la compagnie de transport Nambija serait sorti de la route, avant de se retourner puis de tomber dans un ravin profond d'environ 110 mètres, selon la même source.

Au total depuis le 12 août, sept accidents d'autocars se sont produits en Equateur, faisant au total 63 morts et plus de 175 blessés.

Le dernier s'est produit mardi à l'aube, mais les autorités ont tardé à en faire état, du fait de l'aspect «délicat de la situation» sans autre détail, a déclaré une source du Service de sécurité ECU911.

Mme Lopez, qui a présenté ses condoléances aux proches des morts, a ajouté sur Twitter que «les blessés sont soignés dans toute la province».

Le 12 août, un accident impliquant un autocar avec à son bord des supporters de la populaire équipe de foot équatorienne Barcelona avait fait 12 morts et 30 blessés.

Deux jours plus tard, un autre véhicule immatriculé en Colombie et transportant 40 personnes s'était accidenté à la périphérie de Quito, faisant 23 morts, en majorité des Colombiens et plusieurs Vénézuéliens.

Dans l'avant-dernier accident samedi dernier, cinq passagers ont été tués et 23 blessés lorsque leur autocar s'est retourné sur une route du centre andin du pays.