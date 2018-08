Au Venezuela, un autre pont Morandi suscite la crainte

Deivis RODRIGUEZ, Margioni BERMUDEZ

Agence France-Presse

Maracaibo et Caracas

Plus ancien et près de huit fois plus long que son «jumeau» de Gênes, le pont Morandi de Maracaibo, au Venezuela, inquiète également après la tragédie italienne, d'autant qu'un incendie du réseau électrique circulant sur cette structure vient de s'y produire.