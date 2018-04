Mexique: 12 000 personnes réclament la justice pour les étudiants assassinés

Environ 12 000 personnes ont manifesté jeudi dans les rues de Guadalajara, dans l'ouest du Mexique, pour réclamer la paix et la justice pour les trois étudiants en cinéma retrouvés assassinés par un groupe criminel.

Cette manifestation - contre un crime dont la cruauté a choqué tout le pays - est la deuxième en une semaine.

Les trois étudiants avaient disparu au retour d'un tournage à l'extérieur de la ville de Guadalajara dans le cadre de leurs études à l'université.

Daniel Diaz, 20 ans, Marco Avalos, 20 ans, et Salomon Aceves Gastelum, 25 ans, ont été enlevés, torturés puis exécutés avant que leurs corps ne soient dissous dans de l'acide par des membres d'un cartel de la drogue.

«Ils ne sont pas trois, nous sommes tous ensemble» et «Gouvernement imposteur, assassin d'étudiants», ont scandé les milliers de manifestants à Guadalajara, la deuxième plus grande ville du pays.

«La guerre absurde contre la drogue est menée contre nos camarades et nous ne le permettons plus. Face à cela, nous appelons à cette manifestation pour exiger la paix», a lancé aux participants Jesus Medina, leader étudiant à l'Université d'État de Guadalajara.

De nombreux manifestants ont exprimé leur rejet de la version donnée par le procureur de Jalisco sur les circonstances de la mort des trois étudiants.

«Ce qu'ils ont présenté était basé sur des indices, mais des preuves solides et scientifiques, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de doutes», a déclaré Oscar Juarez, président de la société étudiante de l'université privée ITESO.

Des manifestants ont fait part de leur consternation après le témoignage d'un des agresseurs, un rappeur local nommé Christian Omar, connu artistiquement sous le nom de QBA, qui a avoué avoir été chargé de dissoudre les corps dans de l'acide.

«Ce sont des gens qui n'ont plus de sentiments, ils oublient ce qu'est une personne. Il ont une absence totale de valeurs», a déclaré à l'AFP, Jose Eduardo Gomez, étudiant à l'ITESO.

Parmi les manifestants se trouvaient les étudiants de cinq universités, des enseignants ainsi que des familles.

Plus de 33 000 personnes sont portées disparues au Mexique et les cas de disparitions sont rarement résolus dans un pays où plus de 90% des crimes restent impunis.