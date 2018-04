Brésil: l'ex-président Lula s'est rendu à la police 

Agence France-Presse

SãO BERNARDO DO CAMPO

L'ex-président brésilien Lula a pu quitter le siège du syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo (sud) samedi soir où il était retranché et s'est rendu à la police avant de commencer à purger une peine de plus de 12 ans de prison pour corruption, a annoncé TV Globo.