Cuba dénonce «l'exclusion» du Venezuela du sommet des Amériques

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères «condamne énergiquement la déclaration d'un groupe de pays de la région, le 13 février à Lima, qui constitue une inacceptable ingérence dans les affaires internes» du Venezuela et «rejette catégoriquement la décision de reconsidérer la participation du gouvernement vénézuélien au 8e sommet des Amériques».

Les ministres des Affaires étrangères du groupe de Lima, alliance de 14 pays du continent américain, ont demandé mardi au gouvernement de Nicolas Maduro de fixer un nouveau calendrier électoral au lieu de l'élection présidentielle anticipée prévue le 22 avril.

Ce groupe de Lima dénonce depuis plusieurs mois une radicalisation du gouvernement vénézuélien.

Le Pérou, hôte les 13 et 14 avril du sommet des Amériques - réunissant des chefs d'État de 35 pays du continent et des Caraïbes - a également fait savoir que le président Maduro n'y «sera pas le bienvenu» et lui a demandé de s'abstenir d'y participer.

Le gouvernement cubain a jugé «insolite et incroyable qu'on utilise maintenant comme prétexte une supposée «rupture inconstitutionnelle de l'ordre démocratique» justement dans un pays qui a organisé en quelques mois des élections municipales, régionales et pour une Assemblée constituante, et qui vient de convoquer une élection présidentielle».

Il a aussi rappelé la «solidarité inflexible» de l'île communiste avec le Venezuela et le «président constitutionnel Nicolas Maduro».

Le Venezuela est un allié politique important pour Cuba et son deuxième partenaire commercial après la Chine. Il est aussi son principal fournisseur en pétrole, que La Havane paie en offrant les services de milliers de médecins.