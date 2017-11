Pérou: un incendie détruit un site archéologique millénaire

«J'ai appris la terrible et tragique nouvelle, un incendie a détruit le complexe archéologique de Ventarrón», a déclaré M. Alva dans un communiqué.

Selon l'archéologue, Ventarrón, qui abritait «la fresque la plus ancienne d'Amérique», est considéré comme l'expression même de l'architecture primitive du nord du Pérou.

Le feu, qui a démarré dimanche après-midi, a détruit des fresques vieilles de plus de 2000 ans, des vases en céramique et des documents conservés dans le complexe architectural Ventarrón, sur la côte nord du Pérou dans la région de Lambayeque, selon des images de la télévision locale.

L'incendie aurait été déclenché par des employés de la firme agro-industrielle Pomalca, qui étaient en train de brûler un champ de canne à sucre.

«Nous avons perdu un monument exceptionnel et unique en son genre. J'espère qu'une enquête sera ouverte et qu'on désignera les responsables. Je ne peux qu'exprimer mon indignation et ma tristesse pour cette perte irréparable», a rajouté M. Alva, qui a découvert le site de Ventarrón.

Les pompiers ont affirmé que le sinistre était contrôlé à 95%. Le bureau du procureur s'est rendu sur place et étudie la possibilité de tenir les gérants de l'entreprise Pomalca pour responsables.

Le site archéologique de Ventarrón est un temple vieux de 4500 ans, découvert en 2007 par Walter Alva. Il se trouve sur le flanc ouest de la colline du même nom, et qui abrite plusieurs peintures murales.