Mexique: deux morts au passage de Katia, devenue dépression tropicale

«À Xalapa, capitale de l'État de Veracruz, il y a eu deux décès en raison de glissements de terrain» dus aux pluies provoquées par Katia, a déclaré Luis Felipe Puente, directeur de la protection civile fédérale, à la chaîne Televisa.

Katia, déjà requalifiée en «tempête tropicale» par le NHC samedi matin, «s'affaiblissait en tant que dépression tropicale près de la Sierra Madre Orientale», avait indiqué un peu plus tôt le Centre national des ouragans (NHC) américain, tout en avertissant qu'un risque de fortes précipitations et de crues subsistait.

Selon M. Puente, les crues de deux fleuves dans l'État de Veracruz ont endommagé 235 maisons, affectant plus de 900 habitants. Il a précisé que les dégâts étaient moindres que prévu.

Le cyclone avait atteint vendredi soir le centre de la côte atlantique mexicaine alors que la façade pacifique sud venait d'être frappée par un séisme de magnitude 8,2, le plus puissant des 100 dernières années dans le pays, qui a fait au moins 61 morts.

Samedi matin, le ciel de se dégageait à Tecolutla, ville côtière de 8000 habitants du centre du Mexique près de laquelle l'ouragan Katia avait touché terre, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

Après une nuit de pluie et de vent, les habitants sortaient de chez eux pour constater les dégâts. De nombreux arbres ont été arrachés et les bâtiments les plus précaires ont été les plus endommagés.

«Ma maison s'est effondrée vers une heure du matin», a raconté Castellano Espinosa, un guide touristique de 75 ans. «Moi j'étais caché dans une autre maison. Je suis parti à temps, en emportant mes affaires et mes papiers les plus importants», a-t-il ajouté.

Le courant électrique, coupé à titre préventif avant le passage du cyclone, était graduellement rétabli dans la ville dans la matinée de samedi.

Katia s'est formé parallèlement au gigantesque ouragan Irma qui a touché Cuba durant la nuit de vendredi à samedi et progressait vers la Floride. Un autre ouragan, José, progresse dans l'Atlantique.

Du fait de sa position géographique entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, le Mexique est particulièrement exposé aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Début septembre, la tempête tropicale Lidia a fait sept morts dans l'État de Basse Californie.

En 2013, deux ouragans quasi-simultanés avaient touché les deux côtes du pays, entraînant la mort de 157 personnes.