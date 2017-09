Les Caraïbes se préparent à l'arrivée de l'ouragan Irma

Associated Press SAN JUAN, Porto Rico

Les responsables météorologiques d'Antigua-et-Barbuda ont mis en garde contre des pluies diluviennes, des vents violents et une mer démontée. Des veilles d'ouragan sont en vigueur pour Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Monserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Martin, la Guadeloupe et les îles Vierges britanniques.

Irma pourrait éventuellement virer vers le nord, en direction de Porto Rico et des îles Vierges américaines, a prévenu le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami.

Le premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a demandé aux habitants de prendre les précautions nécessaires, notamment en dégageant les conduits pluviaux et en éliminant les débris qui pourraient s'envoler. Des travailleurs ont commencé à élaguer les arbres afin de minimiser le risque de pannes de courant et de téléphone.

M. Browne a toutefois aussi demandé à la population de ne pas paniquer.

Le centre américain a indiqué qu'Irma générait lundi matin des vents soutenus de 185 kilomètres/heure et qu'elle devrait continuer à prendre de la force d'ici à mardi soir. La tempête se trouvait à environ 1000 kilomètres à l'est des îles Sous-le-Vent [archipel de la Polynésie française, NDLR] et elle glissait vers l'ouest-sud-ouest à 22 kilomètres/heure.

Le président de la République dominicaine, Gonzalo Castillo, doit rencontrer les responsables des services d'urgence au cours des prochaines heures pour discuter des préparatifs.