Attentat de Bogota: une neuvième personne arrêtée

«Une autre personne a été interpellée ce matin, donc il y a neuf détenus», a déclaré à l'AFP une source de la police, sans plus de précisions.

Huit suspects - quatre hommes et quatre femmes - soupçonnés d'appartenir au groupuscule extrémiste Mouvement révolutionnaire du Peuple (MRP) avaient été arrêtés la veille à Bogota et à Espinal, dans le département de Tolima (centre), selon les autorités.

L'explosion du 17 juin dans les toilettes du centre commercial Andino avait tué trois femmes de 23, 31 et 41 ans et fait huit blessés.

Julie Huynh, la Française de 23 ans décédée dans l'attentat, était depuis février bénévole pour l'ONG «Projeter sans frontières». Elle travaillait avec des jeunes déplacés à cause de la violence, dans ce pays déchiré par un conflit armé long d'un demi-siècle, le plus ancien d'Amérique latine, mais en passe d'être réglé avec la poursuite de négociations de paix.

Les suspects ont été transférés dimanche vers des tribunaux où le parquet compte demander leur détention préventive.

À leur arrivée au tribunal, certains suspects ont clamé leur innocence. «C'est un montage judiciaire avant l'élection présidentielle de 2018, pour que les mêmes continuent de gagner et que les autres perdent, comme toujours», a déclaré aux journalistes une des suspectes.

Le MRP s'est fait connaître en août 2016, quand les autorités lui ont attribué deux attentats à la bombe de faible puissance contre des banques de Bogota. «La paix des riches n'est pas la paix du peuple», avait proclamé ce groupuscule extrémiste dans un texte revendiquant l'explosion d'un engin artisanal dans la capitale en janvier dernier.

L'attaque du 17 juin, non revendiquée et inhabituelle ces dernières années dans la capitale, avait causé un choc en Colombie, en plein chemin vers la paix avec ses deux guérillas : les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxiste), avec lesquelles un accord a été signé en novembre, et l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste), avec laquelle des négociations sont en cours.

Les deux guérillas avaient condamné immédiatement cet acte, disant suspecter des opposants au processus de paix d'en être les instigateurs.