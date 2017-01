Émeutes dans les prisons: un gouverneur brésilien demande le soutien de l'armée

Le gouverneur brésilien de l'État de Rio Grande do Norte Robinson Faria a annoncé jeudi avoir demandé «l'envoi immédiat» de l'armée pour mettre fin aux émeutes et mutineries qui secouent la région depuis plusieurs jours.

«J'ai demandé (...) au président Michel Temer qu'il autorise l'envoi immédiat, aujourd'hui même, des forces armées, de l'armée de Terre et de la Marine, pour patrouiller dans les rues de Natal», la capitale de l'État, a déclaré le gouverneur sur l'antenne de CBN.

Un affrontement était en cours jeudi matin entre deux gangs rivaux dans la prison d'Alcaçuz, près de Natal, quelque jours après le massacre de 26 détenus dans ce même établissement, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les images de l'AFPTV montrent les deux groupes retranchés derrière des barricades ou sur le toit des bâtiments de la cour se lancer des pierres et s'insulter tandis que divers objets étaient en flammes. D'autres prisonniers se déplaçaient armés de bâtons. La police, positionnée sur le mur d'enceinte, procédait à des tirs de balles en caoutchouc.

La chaîne de télévision brésilienne Globonews a diffusé des images de blessés en cours d'évacuation.

Par ailleurs, des incidents ont éclaté dans six villes de l'État de Rio Grande do Norte, où se trouve cette prison: 21 bus, six voitures et un camion y ont été incendiés, a annoncé à l'AFP un porte-parole des autorités locales. Sept personnes ont été arrêtées, a-t-il ajouté.

Toujours dans le même Etat, un «début de mutinerie» dans la prison de Serido, dans la ville de Caico a fait un mort et cinq blessés, a poursuivi ce porte-parole.

Mercredi, quatre autobus ont été mobilisés pour transférer vers une autre prison de cet État 220 détenus appartenant à l'une des factions rivales qui menaçaient de s'entretuer à nouveau.

Depuis mardi, les membres de factions rivales se faisaient face, retranchés derrière des barricades de fortune et séparés par une simple cour intérieure d'une cinquantaine de mètres.