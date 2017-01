La Presse en Haïti: choléra, l'épidémie oubliée

(LES CAYES, Haïti) Quelque 10 000 morts, 800 000 malades. Le choléra fait des ravages en Haïti. Après six ans à nier l'évidence, l'ONU a admis cet automne que ce sont ses soldats qui ont amené la maladie dans l'île. L'organisation promet 400 millions de dollars. D'où viendra cet argent ? Le Canada a déjà donné des dizaines de millions pour la lutte contre le choléra. Donnera-t-il encore ? Est-il trop tard pour éradiquer la maladie ? Portrait d'une épidémie oubliée.

Le choléra est une maladie humiliante et nauséabonde.

Pour limiter la contagion, un jeune employé se promène avec un boyau et de l'eau de Javel et il envoie des jets un peu partout. À l'entrée de la clinique, il faut se laver les mains et se tremper les pieds dans le même liquide. Un rituel identique est imposé à la sortie.

Emmanuela Similien, 30 ans, est allongée torse nu sur un banc placé directement dans l'entrée parce qu'il manque de lits. Elle a passé plus d'une heure à califourchon à l'arrière d'une moto pour se rendre à l'hôpital. Elle était tellement déshydratée qu'il a fallu la mettre d'urgence sous soluté. Elle a eu de la chance. La semaine précédente, un homme est mort dans le stationnement de l'établissement. Il venait de plus loin qu'Emmanuela. Il est arrivé trop tard.

Le choléra est une maladie humiliante et nauséabonde.

Il n'y a pas de rideaux pour se cacher. Pas de draps pour se couvrir. Que des malades alignés dans une pièce rectangulaire aux murs en béton. Dehors, d'autres sont entassés dans une tente qui sert d'agrandissement à la clinique de choléra de l'hôpital des Cayes, complètement débordée. La chaleur y est encore plus étouffante et l'odeur, insupportable.

L'odeur prend à la gorge avant même qu'on passe la porte. Une odeur d'excréments, de sueur et d'eau de Javel dans laquelle macèrent 32 malades couchés les uns à côté des autres sur des planches de bois avec un trou au milieu et un seau en dessous pour qu'ils puissent se soulager.

«Nous n'avons tout simplement pas fait assez concernant l'épidémie de choléra et sa propagation. Nous sommes profondément désolés pour notre rôle.»

La Presse s'est rendue en Haïti en novembre, un mois après que l'ouragan Matthew a ravagé une partie de l'île, tué près de 1000 personnes et emporté arbres, récoltes et maisons sur son passage, alors que des flambées de choléra faisaient des victimes un peu partout.

Nous souhaitions témoigner de l'état de l'épidémie, qui a fait 10 000 morts et 800 000 malades en sept ans, dans la foulée de la volte-face des Nations unies cet automne. L'organisation niait jusque-là toute part de responsabilité dans son introduction au pays. Après des années sous pression, elle a reconnu « une responsabilité morale [mais pas légale] envers les personnes les plus affectées par l'épidémie de choléra ». Ce sont des soldats népalais infectés qui ont amené sa souche sur le sol haïtien en 2010.

Malgré des centaines de millions déjà investis - à lui seul, le Canada en a versé 42, selon un porte-parole du ministère des Affaires mondiales, sans compter le travail de terrain de plusieurs ONG canadiennes et québécoises, dont Médecins du monde Canada et Oxfam-Québec -, l'épidémie n'est toujours pas maîtrisée. L'ONU promet 400 millions de plus.

Ce sont les pays membres, dont le Canada, qui devront avancer les nouveaux fonds. Le Canada le fera-t-il ? « Le Canada attend de connaître l'ensemble des détails [du plan de lutte de l'ONU] avant de voir de quelle manière nous pourrions y contribuer », répond Jocelyn Sweet, d'Affaires mondiales Canada. En bref : on ne sait pas encore.

Qu'en est-il sur le terrain ? Où est allé l'argent déjà investi ? Le Dr Jean Mydo Julien, qui administre l'hôpital de Fontaine, dans le bidonville de Cité-Soleil, à Port-au-Prince, se fâche lorsqu'on lui pose la question. Il nous montre d'un geste de la main, l'air de dire : « Pas ici en tout cas », sa minuscule clinique de choléra, une pièce d'à peine deux mètres sur trois où cinq malades se partagent quatre lits et une chaise.

« On se fait promettre de l'argent, mais quel est le pourcentage des fonds qui ont été réellement donnés, ou qui ont seulement transité par Haïti pour s'en aller ailleurs ? L'argent, il n'arrive pas jusqu'à nous », martèle le médecin. Militant, il a quitté les États-Unis en 2011 pour aider son pays natal lorsque l'épidémie s'est déclarée. « Les besoins étaient énormes, se souvient-il. On commençait à compter les morts partout. » Des morts, il y en a encore, cinq ans plus tard.

« Nous sommes dépendants de l'ONU. La philosophie même de cette aide fait partie du problème. Tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut nous faire confiance au lieu de tout faire pour nous, ça ne fonctionnera pas. »

Nous demandons au Dr Julien si les excuses faites cet automne changent quelque chose. Il sourit. « Je ne crois pas aux discours. Lorsque l'ONU prendra des actions concrètes, je le croirai. Pour l'instant, ce ne sont que des déclarations. » Un scepticisme partagé par plusieurs.

À l'hôpital de Chapi, toujours dans Cité-Soleil, Direni Dumais n'en a rien à faire, des promesses. C'est aujourd'hui que son bébé est malade et les infirmières manquent de matériel pour le soigner. Sur le lit d'à côté, elles se sont mises à quatre pour trouver une veine dans le bras de Lucienne Pierre, 60 ans, et la mettre sous soluté. Les infirmières s'éclairent à la lumière des écrans de leurs cellulaires. Elles en sont à leur cinquième tentative. Il y a des taches de sang partout sur le drap blanc.

Ici, c'est Médecins du monde Canada qui fournit médicaments, formations et personnel ménager. L'hôpital n'en a pas les moyens. Et, malgré l'aide internationale, on commence sérieusement à manquer de matériel.

Alors que le rythme de contamination avait baissé depuis 2014, voilà que Matthew entraîne une recrudescence des cas. Puits, rivières et latrines ont été inondés. Les survivants n'ont souvent eu d'autre choix que de boire l'eau contaminée par la tempête. Plusieurs établissements peinent à suivre la cadence des malades, surtout dans la région de la Grande Anse, plus au sud.

Les murs roses du dispensaire de Beaumont apparaissent entre les montagnes au détour d'un virage. Le complexe de plusieurs édifices n'a plus de toit. Les squelettes métalliques des lits gisent un peu partout sur le terrain boueux, avec pour seuls compagnons des papiers détrempés - pour la plupart des dossiers de patients - et de l'équipement médical éparpillé ici et là.

Nous voici au coeur de ce que les Haïtiens appellent « la zone ». Là où Matthew a frappé le plus fort. L'endroit n'a été accessible que par hélicoptère durant des jours. La route vient à peine de rouvrir.

La camionnette 4x4 dans laquelle nous sommes s'immobilise. Difficile de croire qu'il y a des patients ici. Et pourtant. Lucia Tanis, responsable du traitement du choléra pour Médecins du monde, vient de recevoir un appel alarmant. Un malade en serait à ses dernières heures.

Il pleut. Il faut traverser plusieurs pièces dévastées, puis passer dans un long couloir à ciel ouvert avant d'arriver dans le seul endroit du dispensaire où le plafond a tenu.

C'est ici que l'infirmier Marc Daniel François reçoit les cas de choléra. Il travaille jour et nuit, sans arrêt depuis la tempête. Une fois le soleil couché, il travaille avec une lampe frontale. Ses collègues médecins et infirmières, qui étaient logés à l'hôpital, sont retournés dans leur région respective. Marc Daniel et une autre infirmière sont les seuls originaires de Beaumont.

Ils s'avouent incapables de soigner une des deux patientes dont ils ont la charge. « Ils ne savent pas quoi faire, nous explique Lucia. Le protocole de traitement était accroché au mur, mais la feuille a été emportée par l'ouragan. Lorsque l'état de la patiente s'est dégradé, ils n'ont pas pu le consulter. » Un incident qui montre qu'ici, la lutte contre le choléra ne tient souvent qu'à un fil. Ou à une feuille.

Comment se fait-il que, bientôt sept ans après l'apparition de la maladie, l'effort d'éradication ne soit pas mieux rodé ?

Pour comprendre, il faut retourner en arrière, là où tout a commencé.