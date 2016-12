Haïti: l'«homme banane» deviendra-t-il président?

« Non, c'est possible [que Jovenel Moïse l'ait remporté au premier tour] en cumulant toutes les zones », réplique un collègue arborant un t-shirt du candidat victorieux, au milieu de chaises et de tables en bois empilées.

« Aussi, Jovenel Moïse n'est pas un "clair de peau" », explique Jean Élie, jeune chauffeur de taxi du quartier Croix-des-Prez. Sa peau foncée, ses origines régionales modestes et son travail en agriculture sont des gages de sa compréhension de la réalité des plus démunis, selon les partisans du candidat.

Financée en bonne partie par des industriels haïtiens et dominicains, la campagne de Jovenel Moïse, très pugnace sur les médias sociaux, a été orchestrée par l'agence OstosSola. On doit entre autres à cette société espagnole les victoires électorales en Argentine, au Mexique, de même que celle de Martelly en 2010.

Devant sa maison modeste du quartier Canapé-Vert, l'étudiant de 21 ans observe la vallée qui lui fait face. Elle est traversée par une ravine et parsemée de plusieurs dizaines de petites maisons en blocs de béton et en tôle.

Né dans une famille d'agriculteurs modestes du nord d'Haïti, Jovenel Moïse est avant tout un homme d'affaires. Il étudie en enseignement dans une université de Port-au-Prince avant de retourner, en 1996, avec sa nouvelle épouse, dans une petite ville du nord du pays. Il y fonde un commerce de pièces de voitures et lance, la même année, sa première culture de bananes de 10 hectares. Il commence à exporter le fruit en 2002, deux ans avant de devenir président de la chambre de commerce de sa région. Il met en place entre 2012 et 2014, avec l'aide d'un prêt équivalant à 8 millions CAN du gouvernement de Michel Martelly, la première zone franche agricole du pays.

Principales promesses électorales

Comme la plupart de ses opposants, Jovenel Moïse promet de s'attaquer à la pauvreté. Pour y arriver, il veut encourager la production agricole et l'entrepreneuriat. En agriculture, il promet d'ouvrir 10 autres zones franches agricoles vouées à l'exportation, 570 serres et plusieurs zones industrielles pour la transformation des produits. Il promet également de régler les graves problèmes fonciers du pays par des réformes administratives. Tout comme Michel Martelly, il voit d'un oeil favorable l'investissement privé étranger, en particulier pour développer l'industrie touristique. Il promet d'ailleurs un téléphérique pour atteindre la citadelle La Ferrière, majestueuse forteresse à 900 mètres d'altitude classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le Canada priorise aussi l'agriculture en Haïti

En visite en Haïti, la ministre canadienne du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, a annoncé le mois dernier l'ouverture d'un appel de propositions de 50 millions CAN pour des projets en agriculture, un secteur d'intervention où le Canada était peu présent auparavant : « De quelle façon peut-on faire en sorte que le secteur de l'agriculture soit plus résilient ? se demandait-elle en entrevue avec La Presse. J'ai eu le privilège de rencontrer le premier ministre [et] le secteur de l'agriculture était nommé parmi les priorités. Et d'autant plus avec la situation actuelle où le grenier d'Haïti a été durement touché par [l'ouragan] Matthew et qu'il faut reconstruire. »