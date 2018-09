Melania Trump dans quatre pays africains en octobre

« Le 1er octobre marquera le premier jour de ma visite en solo dans quatre pays d'Afrique magnifiques et très différents : Ghana, Malawi, Kenya et Égypte », a déclaré l'épouse du président Donald Trump lors d'une réception pour les conjoints des dirigeants présents à New York pour l'Assemblée générale annuelle de l'ONU.

L'ex-mannequin a souligné que ces pays avaient travaillé avec l'agence américaine pour le développement (USAID) pour aider les enfants.

« Je suis si fière du travail de cette administration via l'USAID et d'autres moyens », a-t-elle ajouté, expliquant que ce voyage serait l'occasion de porter sur le continent le plus pauvre du monde ce qu'elle a présenté comme sa grande cause, l'amélioration du sort des enfants.

Melania Trump, troisième épouse de Donald Trump et mère de leur fils Barron, avait déjà voyagé seule au Canada. Elle a aussi participé à plusieurs déplacements à l'étranger de son mari.

Donald Trump lui n'est pas encore allé en Afrique depuis son arrivée à la Maison-Blanche en janvier 2017.

Il aurait, selon des médias américains, dénoncé par le passé l'immigration en provenance de « pays de merde », une allusion qui renvoyait notamment à des pays africains et qui avait suscité un tollé.

Peu avant l'annonce de mercredi, Donald Trump avait évoqué le voyage de son épouse en Afrique devant les journalistes. « Elle va faire un grand voyage en Afrique. Nous aimons tous les deux l'Afrique. L'Afrique est si belle », avait-il lancé.