Mali: les bureaux d'une organisation antiterroriste attaqués

Une voiture piégée a explosé vendredi dans le quartier général d'une organisation antiterroriste au Mali, déclenchant une fusillade qui a tué au moins deux soldats et deux assaillants.

Baba Ahmed Associated Press Bamako

Joint au Niger par l'Associated Press, le général Didier Dacko a confirmé cette attaque alors qu'elle était toujours en cours.

Des résidants rapportent que la détonation a secoué la communauté de Sévaré, non loin de la ville de Mopti.

Le porte-parole de la force régionale G5 Sahel, Abdoul Salam Daigna, dénombre plusieurs blessés dans ses rangs et estime que le bilan de deux morts «progressera».

Du côté des assaillants, deux sont tombés sous les balles et deux autres ont été arrêtés, a-t-on précisé.

Il s'agit de la première fois que le quartier général du G5 Sahel a été la cible d'une attaque.

L'organisation mobilise quelque 5 000 militaires issus du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, du Niger et de la Mauritanie. Né l'an dernier, le G5S a reçu un soutien financier de plusieurs millions de dollars américains de la part des États-Unis, de l'Union européenne et de l'Arabie saoudite, entre autres. La plus importante opération militaire de la France à l'étranger, Barkhane, mène également la lutte au terrorisme dans la région.

L'assaut de vendredi survient peu avant le sommet de l'Union africaine prévu en Mauritanie dimanche. Le président français, Emmanuel Macron, doit s'y rendre pour discuter notamment de la menace extrémiste dans la région.

L'identité des assaillants n'a pas pu être déterminée dans l'immédiat. Plusieurs groupes extrémistes liés à al-Qaïda et à Daech (le groupe armé État islamique) sont actifs au Mali. Ils s'en prennent régulièrement aux forces de sécurité locales et à la mission onusienne de maintien de la paix.

Les Forces armées canadiennes ont d'ailleurs commencé cette semaine à déployer des troupes au Mali dans le cadre de cette mission des Nations Unies.