Ouganda: 3 jours de deuil national après un accident de la route meurtrier

Les drapeaux étaient en berne dimanche en Ouganda après l'accident de la route qui a tué 48 personnes selon la Croix-Rouge et 22 selon la police, dans la nuit de vendredi à samedi, et pour lequel trois jours de deuil national ont été décrétés.

« À la suite d'une directive en ce sens de son excellence le président Museveni, le gouvernement déclare trois jours de deuil national à partir d'aujourd'hui, dimanche 27 mai », a indiqué le premier ministre, Ruhakana Rugunda.

« Tous les drapeaux sur les bâtiments publics seront en berne », a-t-il ajouté. « Le gouvernement présente ses condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches » dans l'accident, un des plus meurtriers en Ouganda ces dernières années.

En raison du mauvais état des véhicules et des routes, ainsi que de conduites dangereuses, l'Ouganda affiche un des pires bilans au monde en termes de sécurité routière. Il est toutefois rare que le gouvernement décrète des jours de deuil pour de tels accidents.

L'accident a eu lieu vers 20h30 (heure locale) dans le district de Kiryandongo, à environ 220 km au nord de la capitale, Kampala, impliquant un autocar, un tracteur et un camion alors que des fortes pluies s'abattaient.

La Croix-Rouge et la police ougandaises ont fourni des bilans très différents. Selon la Croix-Rouge, l'accident a fait 48 morts, dont 16 enfants, alors que la police et le gouvernement parlent de 22 morts, dont 4 enfants, et 14 blessés.

Peu après avoir quitté Lira pour se rendre à Kampala, l'autocar, qui roulait trop vite, a touché l'arrière du tracteur, qui roulait feux éteints. Renversé, le car a ensuite glissé sur la route pour aller percuter de face un camion transportant des casiers de bière et qui arrivait dans l'autre sens.

Des images publiées par les médias locaux montrent un bus bleu et rouge complètement détruit par cette double collision.

Dimanche après-midi, le premier ministre a annoncé que les autorités attendaient un rapport de police complet, mais que l'enquête initiale suggérait « qu'une vitesse excessive et des véhicules dans un état mécanique défectueux sont les causes de l'accident ».

« Discipline »

Le premier ministre a indiqué que le gouvernement verserait 5 millions de shillings ougandais (1700 $CAD) à chacune des familles des victimes, pour couvrir les frais des funérailles. Trois millions de shillings (1040 $CAD) seront versés à chacune des personnes grièvement blessées.

Dans un pays où les forces de l'ordre sont largement considérées par le public comme corrompues et incompétentes, M. Rugunda a appelé les policiers à « augmenter leur vigilance sur les routes, et s'assurer en particulier que les véhicules qui ne sont pas aptes à rouler ne se retrouvent pas sur les routes ».

Le premier ministre a appelé les conducteurs à « conduire prudemment » et à faire preuve de « discipline ».

La présidente de l'Assemblée nationale, Rebecca Kadaga, a qualifié l'insécurité routière d'obstacle au développement économique de l'Ouganda, un des pays les plus pauvres au monde.

Plus de 9500 personnes sont mortes dans des accidents de la route en Ouganda de 2015 à 2017, estime le ministère des Transports, selon lequel la situation empire chaque année.

Un rapport de l'ONU publié début 2018 estime que 10 personnes meurent chaque jour sur les routes ougandaises, et que les accidents de la route coûtent chaque année 1,2 milliard de dollars américains à l'Ouganda, soit l'équivalent de 5% de son produit intérieur brut (PIB).