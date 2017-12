Un rapport rwandais accuse la France d'avoir contribué au génocide de 1994

Ignatius Ssuuna

Associated Press

Kigali

Un nouveau rapport commandé par le gouvernement du Rwanda accuse la France d'avoir fourni des armes et d'avoir protégé les responsables du génocide de 1994, durant lequel 800 000 personnes ont été tuées. Une position qui vient intensifier la querelle entre ce petit pays d'Afrique de l'Est et son ancien bienfaiteur.