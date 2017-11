Esclavage en Libye: 3800 migrants à rapatrier d'urgence

Agrandir

Les 3800 migrants, majoritairement de l'Afrique de l'Ouest, ont été recensés dans un camp près de Tripoli, vivant dans des «conditions inhumaines», a affirmé Moussa Faki Mahamat lors de la conférence de presse finale du 5e sommet Afrique-Europe à Abidjan. «Ils veulent sortir le plus rapidement possible de ce guêpier» et doivent être rapatriés d'urgence, a-t-il ajouté.

AP