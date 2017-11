Un Libyen acquitté de l'assassinat de l'ambassadeur américain à Benghazi

M. Khattala, dont la peine sera prononcée à une date restant à fixer, a notamment été reconnu innocent des actions qui ont causé la mort dans ce port libyen de l'ambassadeur Christopher Stevens, d'un employé du département d'État et deux employés de la CIA.

Abou Khattala a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation: un d'association à but terroriste, un de soutien au terrorisme, un de destruction malveillante de biens immobiliers et mise en danger d'autrui et un de port et utilisation d'une arme semi-automatique.

Il a été acquitté des 14 autres chefs d'accusation, parmi lesquels ceux lui faisant encourir la réclusion à perpétuité.

Le Libyen de 46 ans peut encore théoriquement être condamné à une peine allant jusqu'à la prison à vie, selon un communiqué actualisé par le bureau du procureur.

Reste que le verdict annoncé mardi est un camouflet pour les autorités américaines qui n'ont pas réussi à convaincre les 12 jurés qu'Abou Khattala était bien le cerveau de l'attaque de Benghazi.

Cet événement avait choqué les États-Unis: aucun ambassadeur américain n'avait ainsi été tué depuis 1979. Plusieurs branches du gouvernement de Barack Obama s'étaient vu reprocher des failles et négligences, notamment le département d'État alors dirigé par Hillary Clinton.

La CIA, elle-même critiquée à l'époque, a toutefois salué mardi la sentence.