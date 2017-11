Accident de train: de huit à 33 morts

Un accident de train de marchandises, transportant des matières inflammables, a tué huit à 33 passagers clandestins dimanche dans le sud-est de la République démocratique du Congo, selon une source officielle et la radio des Nations unies Okapi.

«Jusque là il y a huit morts et plusieurs blessés. Le bilan pourrait être beaucoup plus important», a déclaré à l'AFP Jean-Marie Tshizainga, ministre des Mines de la province de Lualaba. Sur son site internet, Okapi parle de 33 tués, plusieurs blessés et brûlés. Le train se rendait de Lubumbashi à Luena dans la région minière du Katanga.

- PLus de détails à venir