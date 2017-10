Kenya: le résultat de la présidentielle sera connu lundi

«Satisfaits que les résultats des élections ne seront pas affectés par le vote dans les zones où le scrutin a été reporté, nous invitons les candidats à la présidentielle pour l'annonce du résultat à 15h30 (8h30 à Montréal) aujourd'hui», a déclaré Consolata Nkatha, la vice-présidente de la Commission (IEBC).

La victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, 56 ans, dont la réélection à la présidentielle du 8 août avait été annulée le 1er septembre par la Cour suprême, ne fait aucun doute, l'opposition ayant boycotté ce second scrutin.

L'IEBC a précisé avoir compilé et vérifié les résultats provenant des 266 circonscriptions où le vote a pu avoir lieu jeudi. Elle considère que le résultat global sur l'ensemble du pays ne peut plus être remis en cause, même si le scrutin pouvait finalement être organisé dans l'Ouest.

L'écrasante majorité des bureaux de vote de quatre comtés de l'ouest (Homa Bay, Kisumu, Migori et Siaya) - sur les 47 que compte le pays - n'avaient pas ouvert leurs portes jeudi, en raison d'une situation chaotique et de graves troubles sécuritaires dans ces bastions de l'opposition.

Ainsi, le vote n'avait pu avoir lieu dans 25 circonscriptions (sur 291 au total - 290 à laquelle s'ajoute la circonscription de la diaspora), représentant quelque 9% du corps électoral.

La Commission avait tenté d'organiser à nouveau le scrutin samedi dans ces circonscriptions, avant d'y renoncer in extremis, estimant que la sécurité de son personnel n'y était pas garantie.

Le leader de l'opposition, Raila Odinga, 72 ans et trois fois candidat malheureux à la présidence (1997, 2007, 2013), avait boycotté le scrutin, n'ayant pu obtenir les réformes de l'IEBC qu'il réclamait.

Plongé dans l'incertitude, le Kenya a aussi connu ces derniers jours des violences meurtrières: au moins neuf personnes ont été tuées par balle depuis jeudi dans les places fortes de l'opposition, les bidonvilles de la capitale Nairobi et l'ouest du pays.

Depuis le 8 août, au moins 49 sont mortes - et des dizaines blessées - pour la plupart dans la répression brutale des manifestations par la police.