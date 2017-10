Kenya: la présidentielle reportée à samedi dans quatre comtés

L'élection présidentielle est reportée à samedi dans quatre comtés de l'ouest du Kenya, touchés jeudi par de violents affrontements entre partisans de l'opposition et la police, a annoncé le président de la Commission électorale (IEBC).

«Dans les zones touchées (par les violences), qui incluent les comtés suivants: Homa Bay, Kisumu, Migori et Siaya (...), la commission a reporté les élections au samedi 28 octobre», a annoncé Wafula Chebukati, lors d'une conférence de presse.

Ces quatre comtés, dans un pays qui en compte 47, sont des bastions de l'opposition majoritairement peuplés par l'ethnie luo - celle du leader de l'opposition Raila Odinga qui boycotte le scrutin - et sont tous situés sur le pourtour du lac Victoria.

Dans ces régions, certains opposants ont bloqué l'accès aux bureaux de vote, dont la plupart étaient tout simplement fermés, le matériel électoral n'ayant pu être acheminé et les agents électoraux craignant pour leur sécurité.

De violents heurts les ont opposés à la police, qui a fait usage de gaz lacrymogène et parfois tiré à balle réelle pour disperser ces groupes.

«Nous avons fait face et continuons à faire face à des défis très largement liés à la sécurité dans certaines zones électorales», a constaté M. Chebukati, conscient que les mêmes difficultés risquent de se répéter samedi.

Réagissant à cette annonce, le gouverneur de Kisumu, Anyang» Nyong'o, une des figures de l'opposition, a répliqué qu'il «rejetait la tenue du vote samedi», dans une déclaration à la presse à l'hôpital Jaramogi Oginga Odinga, où ont été soignées la majorité des personnes blessées par balle à Kisumu lors des heurts avec la police dans cette troisième ville du pays, bastion de l'opposition.

«Je déclare une semaine de deuil et nous ne participerons pas à une élection si nous sommes en deuil», a-t-il lancé.

Le bilan des violences en marge de la présidentielle de jeudi s'élève à au moins trois morts dans des bastions de l'opposition (dans un bidonville à Nairobi et dans les villes de Homa Bay et Kisumu - ouest), a-t-on appris de sources hospitalière et policière.

À Kisumu, un partisan de l'opposition de 19 ans a été tué par balle dans des heurts avec la police.

Au total, au moins une vingtaine de personnes ont été blessées dans ces violences dans l'ouest du pays, dont 10 blessées par balle - certaines grièvement - et deux blessées par des balles en caoutchouc.

M. Nyong'o a ajouté avoir rencontré plus tôt dans la journée le chef de la police à Kisumu. «Je lui ai dit: si la police veut disperser les gens, elle peut avoir recours au gaz lacrymogène ou aux canons à eau mais pas aux balles réelles», a-t-il déploré, accusant la police d'avoir «tué des gens» et d'être une «milice».

Le président de la Commission électorale, Wafula Chebukati, avait décidé mercredi de maintenir à jeudi la tenue de l'élection, après avoir reçu des «assurances» de la part des autorités que la sécurité de tous serait garantie.

Le scrutin de jeudi était organisé après l'annulation le 1er septembre par la Cour suprême de l'élection du 8 août, à l'issue de laquelle le président sortant Uhuru Kenyatta avait été proclamé vainqueur avec 54,27% des voix, contre 44,74% à M. Odinga.