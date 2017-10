Niger: 13 gendarmes tués lors d'une nouvelle attaque

«La Brigade de gendarmerie d'Ayorou a fait l'objet d'une attaque terroriste perpétrée par des éléments armés non identifiés à bord de véhicules et de motos. Le bilan provisoire est le suivant : treize gendarmes décédés et cinq autres gendarmes blessés», a déclaré samedi soir à la télévision publique le porte-parole du ministère nigérien de la Défense, le colonel Amadou Samba Gagara.

«Une poursuite engagée par les forces terrestres et aériennes a permis de détruire un véhicule des assaillants et ses occupants en territoire malien. Les opérations de ratissage se poursuivent», a-t-il précisé.

Samedi matin, le ministre de la Défense nigérien Mohamed Bazoum avait annoncé l'attaque à l'AFP, donnant un premier bilan de 12 morts.

Ayorou est située à 200 kilomètres au nord-ouest de la capitale Niamey, dans la région de Tillabéri, tout près de la frontière du Mali.