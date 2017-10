Cameroun: lourd bilan humain après une proclamation d'«indépendance»

Reinnier KAZE, Amaury HAUCHARD

Agence France-Presse

Douala et Libreville

Ouverte il y a près d'un an, la crise anglophone au Cameroun a connu son épisode le plus sanglant dimanche avec au moins 17 morts en marge d'une proclamation symbolique d'«indépendance» vis-à-vis des francophones, selon un bilan établi par Amnesty International et des sources officielles.