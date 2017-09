Découverte d'un tombeau de 3500 ans dans la ville de Louxor, en Égypte

La tombe, située sur la rive ouest du Nil dans un cimetière réservé aux nobles et aux fonctionnaires de haut rang, demeure une découverte modeste. Les autorités ont cependant fait grand bruit avec cette annonce afin de relancer l'industrie du tourisme qui tarde à se relever.

«Nous voulons que les journaux parlent de l'Égypte et que cela donne envie aux gens de venir en Égypte», a reconnu le ministre du Patrimoine Khaled el-Anani.

Le ministre a précisé que le tombeau n'était pas en très bon état, mais qu'il renfermait une statue de l'artisan et de sa femme, ainsi qu'un masque funéraire. On aurait aussi retrouver de la poterie, des momies et des cercueils datant de l'époque des 21e et 22e Dynasties à l'intérieur du même tombeau.

Selon le ministre el-Anani, l'artisan orfèvre se nommerait Amunhat.

Le tombeau a été découvert par des archéologues égyptiens, une preuve de leur nouvelle expertise et de leur professionnalisme, aux dires du ministre.

«Nous avions l'habitude, dans le passé, d'assister les archéologues étrangers à titre d'observateurs. Maintenant, nous sommes aux commandes», a commenté l'archéologue en chef de Louxor, Mustafa Waziri.