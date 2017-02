Kenya: le plus grand camp de réfugiés au monde restera ouvert

Nicolas DELAUNAY

Agence France-Presse

NAIROBI

La justice kényane a déclaré jeudi «nulle et non avenue» la décision du gouvernement de fermer le camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand au monde, affirmant que Nairobi a violé ses obligations internationales en ordonnant le rapatriement dans leur pays de réfugiés somaliens.