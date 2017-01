Après le départ en exil de Jammeh, la Gambie attend le nouveau président Barrow

La Gambie était dans l'attente dimanche de la prochaine arrivée du nouveau président Adama Barrow après le départ en exil du sortant Yahya Jammeh qui, après six semaines de crise, a finalement cédé à la pression militaire et diplomatique de ses voisins ouest-africains.

Jennifer O'MAHONY , Malick Rokhy BA Agence France-Presse Banjul et Keur Ayib

Pour Steve Cockburn, un responsable du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre basé à Dakar, l'exil de Yahya Jammeh marque le début d'un «nouveau voyage» pour la Gambie.

Certains arboraient des T-shirts affichant «Gambia has decided», le slogan des partisans du changement de régime, ayant enregistré ces dernières semaines des interpellations dans leurs rangs. Mais des pro-Jammeh, l'air abattu, louaient le sens du sacrifice de l'ex-président

Selon la déclaration commune Cédéao-UA-ONU, il sera mis fin aux opérations militaires et la Cédéao «poursuivra la résolution pacifique et politique de la crise».

«Gambia has decided»

Les trois organisations veilleront à le soustraire, avec les siens, aux tentatives de «harcèlement» et de «chasse aux sorcières». Elles se portent également garantes des propriétés de l'ex-président, de sa famille, des membres de son régime ou de son parti, selon le texte.

Dans une déclaration commune publiée peu après le départ de Jammeh, la Cédéao, l'Union africaine et l'ONU ont annoncé garantir ses droits, y compris à revenir dans son pays, saluant sa «bonne volonté» pour parvenir à un dénouement pacifique de la crise.

D'après des sources contactées par un correspondant de l'AFP à Malabo, M. Jammeh et sa suite sont arrivés dans la nuit.

M. Jammeh, 51 ans, a quitté Banjul samedi après 21 h locales à bord d'un jet privé avec M. Condé pour la Guinée, ses proches et collaborateurs ayant voyagé dans un appareil d'une compagnie mauritanienne.

Le départ en exil samedi soir de Yahya Jammeh a été obtenu à l'issue de cette médiation conduite par les présidents mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz et guinéen Alpha Condé, mandatés par la Cédéao (15 pays membres dont la Guinée, mais pas la Mauritanie).

À Banjul, les manifestations spontanées de joie pour fêter le départ de l'autocrate qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant plus de 22 ans se sont estompées dans la nuit, qui a été calme, selon une journaliste de l'AFP.

Washington salue une «transition pacifique» de pouvoir

Le département d'État américain désormais sous la houlette du président Donald Trump a salué dimanche la «transition pacifique de pouvoir en cours» en Gambie et félicité le nouveau président Adama Barrow pour son investiture.

«Nous applaudissons l'engagement démocratique et la retenue montrés par le peuple gambien ces dernières semaines», a ajouté le porte-parole intérimaire de la diplomatie américaine, Mark Toner, dans un communiqué.

M. Toner travaillait déjà comme porte-parole adjoint de l'ancien secrétaire d'État John Kerry, qui a quitté ses fonctions vendredi.

«Nous saluons la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et les autres partenaires de la région pour leur capacité à gérer cette situation. Nous apprécions la décision de Yahya Jammeh de quitter la Gambie pacifiquement et soutenons l'appel du président Barrow aux Gambiens pour qu'ils s'unissent et travaillent ensemble (...) pour l'avenir de la Gambie», a-t-il ajouté.