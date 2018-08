Washington et Bruxelles gardent leurs distances du litige canado-saoudien

Les États-Unis et la Commission européenne ont tous les deux demandé, mardi, des éclaircissements sur l'arrestation de défenseurs des droits de la personne en Arabie saoudite, mais ont évité soigneusement de s'immiscer dans le conflit diplomatique entre Riyad et Ottawa.

L'Arabie saoudite a expulsé lundi l'ambassadeur du Canada et a gelé «toute nouvelle affaire» avec Ottawa, vraisemblablement à cause des critiques récentes concernant l'arrestation de militantes des droits des femmes. Riyad veut aussi redéployer ailleurs dans le monde les étudiants saoudiens qui fréquentent des établissements au Canada, et le transporteur national Saudi Airlines a indiqué lundi qu'il suspendait toute liaison aérienne avec Toronto à compter du 13 août.

Les observateurs estiment que ce différend démontre que Riyad va rejeter toute critique extérieure et continuer à faire preuve de fermeté à l'étranger, en particulier parce que le royaume entretient des relations plus étroites avec le président américain, Donald Trump.

Décrivant le Canada et l'Arabie saoudite comme de «proches partenaires» des États-Unis, le département d'État américain a renvoyé mardi les demandes d'entrevue aux ministères des Affaires étrangères saoudien et canadien. Washington a toutefois demandé au gouvernement saoudien «des informations supplémentaires sur la détention de plusieurs militants», et exhorté Riyad à «respecter les procédures régulières et à diffuser des informations sur le statut des affaires judiciaires».

Interrogée sur ces tensions canado-saoudiennes, la porte-parole de la Commission européenne, Maja Kocijancic, a de son côté déclaré que Bruxelles avait demandé «des éclaircissements» aux autorités saoudiennes à propos de plusieurs arrestations survenues depuis le mois de mai dans le royaume. Elle a déclaré que la Commission européenne voulait comprendre les allégations visant les militantes et veiller à ce qu'elles bénéficient d'un procès juste et équitable.

Sur le différend diplomatique canado-saoudien, Mme Kocijancic a simplement indiqué que la Commission européenne «ne commente pas les relations bilatérales» et qu'elle est «en faveur d'un dialogue».

Le différend semble être centré sur les gazouillis de diplomates canadiens appelant le royaume à «libérer immédiatement» les militantes des droits des femmes détenues. Les autorités saoudiennes ont arrêté récemment Samar Badawi, soeur du blogueur Raif Badawi, arrêté en Arabie saoudite en 2012 et condamné à 1000 coups de fouet et à 10 ans de prison pour avoir insulté l'islam.

Son cas a longtemps été soulevé par des groupes internationaux de défense des droits de la personne et des diplomates occidentaux, y compris des Canadiens, qui ont demandé à l'Arabie saoudite de le libérer. Sa femme, Ensaf Haidar, vit à Sherbrooke avec leurs trois enfants et a obtenu la citoyenneté canadienne en juillet.

Ce n'est pas la première fois que l'Arabie saoudite hausse le ton relativement à l'affaire Badawi. En 2015, Riyad avait rappelé son ambassadeur en Suède et cessé de délivrer des visas de travail aux Suédois lorsque le ministre des Affaires étrangères de ce pays a qualifié de «médiévale» la décision du tribunal dans l'affaire Badawi, et soutenu que la famille Al Saoud au pouvoir dans le royaume était à la tête d'une «dictature».