Minuit moins deux sur l'horloge de l'apocalypse

L'horloge de l'apocalypse, qui symbolise l'imminence d'un cataclysme planétaire, a été avancée de 30 secondes à 2 minutes avant minuit à cause notamment d'un risque accru de conflit nucléaire mondial et de « l'imprévisibilité » du président américain Donald Trump.

L'aiguille n'avait pas été aussi proche de minuit depuis 1953 quand les États-Unis et l'Union soviétique testaient la bombe à hydrogène.

« Cette année, la question nucléaire est de nouveau au centre des préoccupations », a dit Rachel Bronson, présidente du Bulletin of Atomic Scientists, qui gère cette horloge.

Elle a cité les essais nucléaires de la Corée du Nord, un engagement accru de la Chine, du Pakistan et de l'Inde envers leurs arsenaux nucléaires et « l'imprévisibilité » qui ressort des tweets et des déclarations de M. Trump.

Depuis sa création en 1947, l'horloge de l'apocalypse a été ajustée 20 fois, de minuit moins deux minutes en 1953 à minuit moins 17 minutes en 1991, à la fin de la Guerre froide.

En 2017, l'aiguille avait déjà été avancée de trente secondes à minuit moins deux minutes et trente secondes, les scientifiques invoquant notamment la rhétorique et les actions de Donald Trump.

En 2015, elle avait été reculée de deux minutes, à 23h57, et laissée inchangée en 2016.

Les scientifiques avaient alors cité comme facteurs encourageants l'accord sur le nucléaire iranien et l'accord sur le climat de Paris.