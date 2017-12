Le budget de l'ONU sera réduit de 285 millions $

Agrandir

L'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley, a déclaré que «l'inefficacité et l'excès de dépenses» de l'organisation étaient bien connus et a prévenu qu'elle ne permettrait pas «qu'on profite de la générosité du peuple américain» ou que celle-ci se poursuive de façon non maîtrisée.

AFP