Fuite sur l'oléoduc Keystone: 795 000 litres déversés au Dakota du Sud

L'entreprise de Calgary soutient que des employés ont fermé l'oléoduc jeudi matin après avoir détecté une baisse de pression. La fuite a eu lieu à Marshall County, près de la frontière avec le Dakota du Nord.

Une enquête devra déterminer la cause de la fuite.

Les autorités estiment que la fuite n'a pas affecté les cours d'eau ou menacé les sources d'eau potable, a fait savoir le scientifique de l'environnement Brian Walsh, du département de l'Environnement et des Ressources naturelles du Dakota du Sud.

Ce déversement survient quatre jours avant un vote déterminant de la régie des services publics du Nebraska, qui devrait décider lundi si elle autorise TransCanada à aller de l'avant avec son projet d'oléoduc Keystone XL. Ce vote pourrait constituer la dernière étape réglementaire importante pour ce projet de 8 milliards $, que le président américain, Donald Trump, a déjà appuyé.

Le Sierra Club a réagi à la fuite en exhortant la régie du Nebraska à rejeter le projet Keystone XL.

Les opposants à Keystone XL soutiennent que l'oléoduc de TransCanada (TSX:TRP) traverserait les dunes couvertes d'herbes de Sandhills, un écosystème fragile, mais aussi les terres d'agriculteurs et d'éleveurs de bovins qui n'en veulent pas.

L'oléoduc acheminerait du pétrole des sables bitumineux de l'Alberta à travers le Montana et le Dakota du Sud jusqu'au Nebraska. Keystone XL joindrait alors un réseau d'oléoducs existants qui se rendent jusqu'aux raffineries du Texas, sur le golfe du Mexique.

«Ultimement, la responsabilité du nettoyage du site revient à TransCanada et ils vont devoir le nettoyer en respectant la réglementation de l'État», a indiqué Brian Walsh.

L'oléoduc transporte du pétrole brut depuis l'Alberta vers des raffineries de l'Illinois et de l'Oklahoma en passant à travers les Dakota, le Nebraska, le Kansas et le Missouri. Il peut transporter près de 600 000 barils ou près de 76 millions de litres de pétrole par jour. Sur son portail web, TransCanada prétend avoir transporté de façon sécuritaire plus de 1,5 milliard de barils ou environ 238 milliards de litres de pétrole depuis la mise en place de l'oléoduc en 2010.

TransCanada a confirmé par communiqué que le pipeline allait demeurer hors fonction jusqu'à ce que la fuite soit colmatée. Aucun échéancier n'a été avancé.

Une fuite de quelque 64 000 litres dans le sud-est du Dakota du Sud avait forcé une interruption de service d'une semaine en avril 2016.

TransCanada avait alors déclaré qu'il s'agissait de la première fuite détectée sur l'oléoduc, mais d'autres fuites avaient été observées aux stations de pompage. L'une d'elles avait laissé échapper 53 000 litres de pétrole dans le Dakota du Nord en mai 2011.