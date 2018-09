Le Canada adhère à une alliance pour nettoyer les océans du matériel de pêche

Le ministre des Pêches, Jonathan Wilkinson, a indiqué jeudi que le Canada s'est joint à l'alliance Global Ghost Gear Initiative (GGGI) dans le cadre d'une campagne contre le rejet d'objets de plastique dans les océans.

L'équipement de pêche abandonné dans l'eau représente un plus gros problème que les pailles, les bouteilles et les sacs d'épicerie. Ce fait passe trop souvent inaperçu aux yeux des gouvernements, plus préoccupés par les produits attirant davantage l'attention des entreprises et des consommateurs.

Josey Kitson, directrice générale de l'organisme Protection mondiale des animaux Canada, qui a contribué à la création de la GGGI en 2015, a indiqué que le Canada était devenu le 13e pays à y adhérer. Elle espère que cette décision incitera le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce problème.

Le ministre Wilkinson a affirmé qu'on ne pouvait pas encore mesurer la part canadienne dans les quelque 640 000 tonnes d'équipements de pêche perdus ou abandonnés en mer chaque année.

Il a ajouté que le gouvernement étudiait des moyens pour étiqueter le matériel de pêche afin qu'il puisse être retracé jusqu'à son origine. Ottawa veut aussi mettre à jour la réglementation qui empêche les marins de retirer le matériel de pêche abandonné lorsqu'il se trouve dans les eaux canadiennes.