Les ministres de l'Environnement du G7 se réunissent à Halifax

Elle leur a notamment demandé de faire plus pour combattre les changements climatiques.

Mme McKenna a ouvert la rencontre en racontant avoir rencontré des résidants de l'Arctique qui craignent de défoncer la glace trop mince quand ils chassent le phoque.

Elle a dit que les habitants du Nord attendent impatiemment que les leaders nationaux prennent les mesures nécessaires pour combattre le réchauffement de la planète.

Les ministres du G7 des Océans et de l'Énergie assistent également à la rencontre. En plus des changements climatiques, ils discuteront de la pollution par le plastique, de la pêche illégale et de l'énergie propre.

Des délégués de la Jamaïque, de Nauru, de la Norvège, des Seychelles, du Vietnam, des îles Marshall et du Kenya sont aussi sur place, en plus de représentants de compagnies comme Walmart, de firmes d'assurances et de groupes environnementaux.

Mark Carney, le gouverneur d'origine canadienne de la Banque d'Angleterre, s'est adressé aux participants par visioconférence. Il a dit que le monde corporatif s'apprête à être plus transparent concernant sa vulnérabilité aux changements climatiques.