Sabia exhorte les capitalistes à investir dans l'énergie propre

Agrandir

Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, a déclaré que des investissements à long terme de 4 600 milliards de dollars gérés par des régimes de retraite devraient être transférés rapidement vers les énergies propres, des immeubles à faible consommation d'énergie et des systèmes de transport à faibles émissions de carbone.

photo Andrew Vaughan, PC