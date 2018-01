Ottawa débloque 700 millions pour les technologies propres

Ce financement devrait permettre à la banque de prendre plus de risques, en fournissant aux firmes technologiques les plus prometteuses le financement dont elles ont besoin pour accroître leurs activités et embaucher du personnel.

L'investissement doit être annoncé jeudi à Montréal par le ministre de l'Innovation Navdeep Bains et la ministre de l'Environnement Catherine McKenna.

Le budget fédéral dévoilé l'an dernier promet des investissements de 2,3 milliards dans les nouvelles technologies.

M. Bains devrait également annoncer un nouveau programme fédéral qui appuiera les entreprises du secteur des technologies propres, coordonnera les programmes existants et évaluera les résultats.

Le gouvernement affirme que des investissements dans les technologies propres sont bons aussi bien pour l'environnement que pour l'économie.