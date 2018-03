Deux fois plus de neige en Alaska à cause des changements climatiques

Agrandir

Les chutes de neige ont augmenté de 117 % en hiver depuis le milieu du XIXe siècle et de 49 % en été, selon des chercheurs du Dartmouth College, de l'Université du Maine et de celle du New Hampshire qui ont analysé deux carottes de glace extraites du Mont Hunter, dans le parc national de Denali. Sur cette photo, le mont Denali.

Becky Bohrer, archives AP