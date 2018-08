 Enchères du marché du carbone: des revenus de 215 millions pour Québec 

Selon les résultats de l'enchère tenue le 14 août dernier par le Québec et la Californie, qui ont été dévoilés mardi, 79 millions d'unités d'émission du millésime ont été vendues à un prix de 19,77 $ et les 9,4 millions d'unités pour 2021 se sont écoulées à 19,57 $.

Une unité d'émission correspond à une tonne de gaz à effet de serre.

En comparaison, lors de l'enchère qui s'est déroulée en mai et à laquelle participait l'Ontario, 90,6 millions d'unités avaient été vendues à un prix unitaire de 18,72 $ et six millions d'unités futures avaient été écoulées à 18,56 $.

La vente précédente avait permis au Québec d'empocher 190 millions.

Peu de temps après avoir été élu en juin, le premier ministre ontarien Doug Ford avait confirmé que la province fermait sa bourse du carbone. L'Ontario avait ouvert son marché en 2017, sous le gouvernement libéral de Kathleen Wynne. La province s'était ensuite jointe, au début de cette année, au marché du carbone du Québec et de la Californie.

La prochaine enchère du Québec et de la Californie aura lieu le 14 novembre.