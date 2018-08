La chaleur en Arctique fait fondre le plus haut sommet suédois

«Je n'ai jamais observé autant de neige fondre dans la partie sud de ce massif que cet été», a déclaré Gunhild Ninis Rosqvist, professeur de géographie à l'université de Stockholm.

À la tête du centre de recherche de Tarfala situé à proximité du massif dans le cercle Arctique, Gunhild Ninis Rosqvist a pu mesurer la hauteur du sommet plusieurs années durant dans le cadre d'un projet de recherche sur le réchauffement climatique.

Selon le chercheur, le sommet sud a perdu quatre mètres de neige au cours du seul mois de juillet.

Cela équivaut à 14 centimètres par jour au cours d'un mois pendant lequel la Suède a observé des records de températures, qui ont provoqué des dizaines de feux de forêt, même dans le cercle Arctique.

Les dernières mesures montraient que le sommet sud s'élevait à 2097 mètres au-dessus du niveau de la mer et ne dépassait plus que de 20 centimètres le sommet nord (2096,8 mètres au-dessus du niveau de la mer). Or «selon nos prévisions, le sommet sud sera moins élevé que le sommet nord à partir du 1er août», a indiqué M. Rosqvist.

L'année dernière, la différence entre les deux sommets était de deux mètres. «Tout cela arrive très rapidement. Les conséquences de cet été particulièrement chaud se manifesteront par des records de fonte des neiges et des glaces dans les montagnes», a-t-il ajouté.

Le Kebnekaise, une destination touristique appréciée du nord de la Suède, est connu pour ses deux sommets : l'un dans le sud, recouvert d'un glacier, l'autre, fait de rochers, dans le nord.

Le sommet sud, mesuré depuis 1880, a fondu d'un mètre par an au cours des vingt dernières années selon l'université de Stockholm.