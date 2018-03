Changements climatiques : le pouvoir des villes

Don Iveson a souligné que les municipalités canadiennes pouvaient avoir un impact sur plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre générées au Canada.

Depuis ce temps, 400 maires américains ont pris cet engagement, a soutenu M. Iveson à la conférence sur les villes et la science des changements climatiques, à Edmonton.

Don Iveson a rappelé que lorsque le président Donald Trump a annoncé son intention de retirer les États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat, plus de 90 maires américains avaient affirmé que leurs villes travailleraient malgré tout pour l'atteinte de ses cibles.

Et ce ne sont pas juste les villes nord-américaines qui sont impliquées. M. Iveson a indiqué que le C40 Cities Climate Leadership Group comprenait 90 des plus grandes villes du monde, qui abritent 650 millions d'habitants et qui représentent le quart de l'économie mondiale.

Le C40 Cities Climate Leadership Group cherche à lutter contre les changements climatiques et à réduire les gaz à effet de serre, tout en améliorant la santé, le bien-être et les possibilités économiques des citoyens urbains.

La marge de manoeuvre des villes

Jonathan Koehn, directeur du développement durable pour la ville de Boulder, au Colorado, dit qu'il existe des moyens pour travailler dans un contexte où les gouvernements les plus puissants sont réticents à s'attaquer aux changements climatiques.

«L'aspect le plus insidieux est la résignation; l'acceptation indifférente que nous ne pouvons rien changer», a-t-il expliqué.

Plutôt que d'encourager les résidences et les entreprises à consommer moins d'énergie, la Ville de Boulder s'est concentrée à s'assurer que l'électricité fournie n'émettait pas de gaz à effet de serre, a relaté M. Koehn.

L'efficacité énergétique ne suffit pas, a-t-il plaidé. «Nous devons nous pencher sur l'offre.»

La plupart des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport, alors la conception urbaine est très importante dans ce contexte, a-t-il indiqué.

«Historiquement, nous avons traité les piétons comme des citoyens de seconde classe», a-t-il fait remarquer.

Les villes peuvent aussi travailler à rendre leur système de transports en commun plus efficace et plus abordable, selon lui.