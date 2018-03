Océan Arctique: moratoire sur la pêche commerciale

Agrandir

Le Canada, le Danemark, les îles Féroé, la Norvège, la Russie et les États-Unis, de même que les principales nations de pêche que sont la Chine, l'Islande, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne, ont convenu d'interdire «la pêche commerciale non réglementée en haute mer au centre de l'océan Arctique.»

Photo OLIVIER MORIN, AFP