Burrows veut déranger Rask encore plus

Rask a rapidement repris sa concentration après lui avoir dit sa façon de penser, cependant, et il a eu son gros mot à dire dans le gain de 2-1 des siens en ouverture de cette série, repoussant 26 tirs, dont plusieurs de qualité.

L'attaquant québécois à la réputation d'agitateur pense cependant que c'est plus devant le filet, plutôt que derrière, que les Sénateurs devront déranger le vétéran cerbère pour faire tourner le vent dans cette série.

« Peut-être un peu », a-t-il répondu au Droit quand il s'est fait demander s'il était nécessaire de répéter des incidents du genre pour déconcentrer Rask.

« Mais surtout, il faut tout le temps être dans l'enclave. C'est ça qui est difficile pour les gardiens de but, quand ils ne peuvent pas bien suivre la rondelle, sortir aussi loin qu'il veut dans son demi-cercle. C'est ça qui est frustrant pour un gardien, s'il ne peut pas bien suivre la rondelle avec ses yeux. Pour nous, c'est vraiment ça la priorité, lancer le plus de rondelles possible vers le filet, mais en même temps, combattre pour être à l'intérieur de l'enclave pour trouver les deuxième et troisième chances, ou faire des déviations », a souligné l'attaquant obtenu des Canucks de Vancouver avant la fin de la dernière période de transactions.

Les Sénateurs pensaient l'avoir fait à quelques occasions, dont sur un tir de Mike Hoffman alors que Rask était voilé par Bobby Ryan en fin de rencontre, « Si on fait la vie plus difficile à leurs défenseurs et à leur gardien, ça va venir, on va obtenir plus de chances », a noté l'attaquant Mark Stone, qui a obtenu deux itrs lors de ce 16e match de suite sans but pour lui.

« Rask est un bon gardien, il a déjà gagné le trophée Vézina (en 2013-2014). Il faut lui rendre la vie dure, il a vu trop de rondelles (mercredi), on n'a pas créé assez de circulation », a ajouté Stone.

« On serait capable de générer plus de chances de marquer de qualité. Regardez en deuxième période, on a obtenu 12 lancers, les rondelles allaient au filet, mais nos chances auraient pu être plus dangereuses », a renchéri le centre Kyle Turris, qui a fini le match entre Zack Smith et Stone.

Parlant de trios, Burrows avait commencé la rencontre sur son trio habituel à la gauche de Derick Brassard et Victor Stalberg, mais Guy Boucher l'a démembré après une dizaine de minutes pour placer le centre gatinois entre Clarke MacArthur et Bobby Ryan, une unité qui a produit l'unique filet en plus d'obtenir plusieurs autres chances de compter, Ryan décochant six tirs au but.

Burrows ne s'est pas plaint jeudi d'avoir été rétrogradé sur un quatrième trio avec Tommy Wingels et Stalberg.

« Depuis que je suis arrivé ici, Guy (Boucher) joue beaucoup avec ses trios. C'est compréhensible. Moi, s'il veut que je fasse le café pour les "boys" le matin ou que j'aiguise les patins de "Karl" (Erik Karlsson), je suis prêt à le faire pour aider l'équipe. Peu importe le rôle qu'il veut me donner, j'essaie de le remplir du mieux que je peux en donnant mon 100 %. Hier, je n'ai eu aucun problème avec ça si Guy pense que d'autres joueurs font bien et qu'ils peuvent nous donner l'avantage pour remporter un match, je suis 100 % en faveur de ça », a dit celui qui a obtenu 11:22 minutes de temps de glace lors du match numéro un.