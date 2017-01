La Presse+ commence 2017 en force

La Presse est aujourd'hui un média numérique et nous sommes particulièrement fiers d'être en croissance, alors que l'avenir des journaux imprimés est menacé. Au cours de la dernière année, La Presse+ a bénéficié d'une hausse de consultation de 40 000 tablettes uniques, ce qui représente une augmentation remarquable de 18,7 % pour 20161.

Pendant la seule période des Fêtes, nous avons répertorié 14 100 nouveaux utilisateurs2 de l'application. Une hausse exceptionnelle en seulement deux semaines qui nous a permis de rejoindre déjà, à la mi-janvier de cette année, 272 000 lecteurs en moyenne3 au quotidien.

Nous avons également eu l'occasion de fracasser un record en 2016, quand La Presse+ a été ouverte sur 300 000 tablettes uniques au lendemain de l'élection présidentielle américaine4. En comparaison, le plus important tirage de La Presse papier avait été établi en 1971, avec 221 250 exemplaires5.

Ces résultats nous permettent de confirmer la force de La Presse+ comme média d'avenir alors que les journaux papier continuent d'être mis, de plus en plus, à rude épreuve.

Nous sommes aussi ravis de constater que La Presse est toujours le média de référence numéro 1 au Québec. Influence Communication, qui analyse le contenu des médias au Québec, mentionne que La Presse est le quotidien le plus cité au Québec à la radio et à la télévision, loin devant notre plus proche concurrent. Il s'agit pour nous d'une reconnaissance de notre crédibilité, de la rigueur et de la qualité du travail de nos journalistes, chroniqueurs, éditorialistes, photographes et vidéastes dont nous sommes particulièrement fiers.

C'est donc avec optimisme et enthousiasme que nous entamons l'année 2017. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour souhaiter une excellente année à tous nos lecteurs ! En vous remerciant sincèrement de continuer à vous tourner vers nous pour suivre les petits comme les grands événements de l'actualité.

SOURCES :

1) Localytics : décembre 2016 vs décembre 2015.

2) Localytics : 14 100 téléchargements entre le 23 décembre 2016 et le 8 janvier 2017.

3) Localytics 7 jours : du 2 au 15 janvier 2017 en semaine.

4) Localytics : Nombre de tablettes uniques, 9 novembre 2016.

5) ABC, Publisher's Statement, 6 mois se terminant au 31 mars 1971, moyenne en semaine.