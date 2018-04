Canadien: et malgré tout, on paye

Mais cela ne compte pas. L'important, c'est que la valeur du Club de hockey Canadien inc. continue de grimper. Ce qu'elle fait. Car même si le CH perd, les actionnaires en ont encore pour leur argent. Selon Forbes, le Club vaudrait désormais 1,6 milliard, plus du double qu'en 2009.

La saison 2017-2018 marque une désaffectation de plusieurs fans. Une cassure. Car on leur en demande plus, tout en leur offrant moins.

Le prix des billets continue d'augmenter. On innove même en inventant de nouveaux frais. Cette année, les abonnés devaient payer plus de 300 $ pour obtenir leurs billets en version papier, sans oublier les frais administratifs de plus de 100 $. L'organisation a aussi inventé le concept de match « optimum ». Une surcharge de 37 % s'ajoute pour les matchs plus convoités, le samedi ou contre les bonnes équipes. Et le Centre Bell ose se la jouer magnanime en offrant le deuxième hot-dog à moitié prix - seulement le samedi...

Pendant ce temps, le spectacle sur la glace se dégrade. On ne critiquera pas ici les décisions de l'entraîneur-chef et du directeur général - laissons cela aux huit millions d'experts du Québec. Toutes les équipes essaient de gagner, et pour chaque vainqueur, il faut un perdant. Mais il n'est pas obligatoire d'être insultant dans la défaite. Le CH a menti sur la commotion cérébrale de Carey Price, et il n'a pas dit toute la vérité sur la blessure à un pied de Shea Weber. Des partisans ont ainsi pu débourser des centaines de dollars en croyant qu'ils verraient ces deux vedettes. Autre exemple : l'automne dernier, gênée par la qualité du spectacle, l'équipe a baissé les prix pour une partie. Mais elle l'a fait en cachette, sans prévenir ses fidèles abonnés, qui continuaient à payer le gros prix.

Le résultat de ces rigolades : les cotes d'écoute ont baissé, de 13 %, et les billets ne se vendent plus aussi vite - le matin du match inaugural, il en restait encore quelques-uns.

On se demande si le Canadien ne devient pas comme les Maple Leafs de la dernière décennie. De 2006 à 2016, Toronto a raté les séries éliminatoires neuf fois sur dix ! Or, elle restait la plus riche de la ligue. Malgré les défaites, elle remplissait son aréna et écoulait ses chandails et autres produits dérivés. D'un point de vue financier, il n'était pas nécessaire de trop investir sur la qualité du spectacle.

Des fans pourraient se consoler en pensant que plus ils payent, plus leur équipe aura les moyens de payer de bons joueurs. Mais avec le CH, il n'y a pas de telle relation. C'est même le contraire qui s'observe. L'indice FIC* mesure le prix moyen d'une soirée (billets, stationnement, nourriture, produits dérivés) au hockey pour chaque ville de la Ligue nationale. Lors de sa dernière victoire de la Coupe Stanley en 1993, le CH offrait parmi les prix les plus bas (23e sur 28). Mais à partir du lock-out de 2004, ses prix ont augmenté constamment.

Cette hausse s'est accrue parallèlement aux festivités du 100e anniversaire de l'équipe. On commémorait ses triomphes, parallèles à l'émancipation du peuple québécois. On vantait ses gloires. Aux cérémonies d'avant-match, même les partisans mous frissonnaient. Le message : nous, c'est vous. C'était leur équipe.

Mais depuis quelques années, on a l'impression qu'il s'agit avant tout de marketing. Une belle opération pour monétiser cette marque, en vendant autant des leggings que des condos.

On ne prétend pas que la direction aime perdre. Bien sûr qu'eux aussi sont frustrés ! Mais ils n'ont jamais eu beaucoup d'incitatifs à faire mieux. La tape sur les doigts ne change rien à leur bilan financier.

D'autres en souffrent toutefois. À l'aube des séries éliminatoires, on lira des reportages sur les bars et restaurants qui s'ennuient des recettes des séries. Même si on sympathise avec eux, l'économie s'en remettra. Les millions « générés » lors des matchs d'après-saison ne créent pas d'activité économique. Ils la déplacent. L'argent qui n'est pas dépensé en ailes de poulet ira à d'autres activités, comme le théâtre expérimental - c'est possible -, le cinéma ou les rénovations de patios.

Ces partisans pourront alors se demander si leurs dollars ont ainsi été mieux dépensés. Pour les faire réfléchir, il faudrait réécrire proche du Centre Bell la plus célèbre inscription de l'histoire du Québec, en version adaptée au sport professionnel : « Vous êtes pas écoeurés de payer, bande de caves ? »

* Classement du Fan Cost Index (FIC) de 2013 et 2014, les deux dernières saisons pour lesquelles les données sont disponibles, calculé en fonction du prix de deux billets pour adultes, deux billets pour enfants, quatre boissons gazeuses, deux petites bières, quatre hot-dogs, deux programmes, deux casquettes et une place de stationnement.

Les villes les plus chères pour les fans

1. Toronto

2. Boston

3. Vancouver

4. New York

5. Chicago

6. Montréal

9. Edmonton

14. Calgary

27. Ottawa