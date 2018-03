Un monorail nommé délire

On réalise aussi que le corridor Québec-Montréal n'a pas l'achalandage nécessaire pour rentabiliser une navette qui part toutes les 15 minutes... parallèlement aux avions, bus et voitures qui continueraient forcément à desservir la capitale et la métropole. C'est encore plus vrai pour toutes les branches régionales.

Et qui desservirait à la fois les grandes villes ET les régions du Québec !

Hydro-Québec peine à ériger un pylône en pleine campagne, et on s'imagine qu'on pourrait multiplier les piliers sur le terre-plein de l'autoroute 20 tout au long de la distance qui sépare Montréal de Québec ! Des piliers qui se compteraient par milliers, qui constitueraient une menace à la sécurité routière, qui défigureraient la vallée du Saint-Laurent et qui enlaidiraient les entrées de ville de Montréal et de Québec.

Franchement ! Quand on sait qu'il faudra au moins 13 ans pour implanter sur le boulevard Pie-IX une simple desserte en bus rapides (sur des voies réservées qui existent déjà !), on peut imaginer le temps, l'argent et l'énergie qu'exigerait le prototypage de ce projet qui, peut-être, éventuellement, un jour, pourrait possiblement faire l'objet... d'une étude technique sérieuse.

Il n'y a donc justement rien de sérieux à la proposition faite le week-end dernier par Philippe Couillard. Une proposition qui sert peut-être à susciter le rêve, comme l'écrivait Lysiane Gagnon, mais qui répond probablement davantage à des considérations politiques.

La première et la plus évidente est le fait que le monorail permet à son promoteur de bomber le torse nationaliste, car il s'agit là d'un projet poussé par Claude Béland, Bernard Landry, Option nationale et le PQ. Mais ce n'est pas parce que le projet flatte notre fibre nationaliste qu'il est nécessairement bon et réaliste.

Ce n'est pas parce qu'on aimerait se rendre à Québec en 60 minutes qu'il faut verser des dizaines de millions juste pour étudier le premier projet qui prétend la chose possible (juste en études, le prolongement de la ligne bleue a déjà coûté 60 millions !). Sinon, mettons encore plus d'argent dans le projet Hyperloop d'Elon Musk puisqu'il promet de le faire en 15 minutes !

Il existe par ailleurs un projet très avancé sur les tables à dessin, celui du train à grande fréquence de VIA Rail. Un train qui roulerait moins vite que le monorail, certes, mais qui pourrait voir le jour rapidement une fois qu'on aura réglé le problème de l'utilisation du tunnel du mont Royal, ce sur quoi planche un groupe de travail.

N'oublions pas que le mieux est l'ennemi du bien. Et ne perdons donc pas de temps avec ce chimérique monorail, un projet qui fera uniquement le bonheur de l'industrie des études, non pas celui des voyageurs victimes d'une autre fuite en avant.