Floués par un petit pain

Des employés des sociétés torontoises Loblaw et George Weston ont manoeuvré durant 14 ans pour faire grimper le prix du pain en épicerie. Comment une fraude de cette ampleur, qui impliquerait d'autres entreprises, a-t-elle pu passer sous le radar ? L'existence de tels cartels est extrêmement difficile à démontrer, et c'est pourquoi il est si important de faire toute la lumière sur cette affaire.

L'histoire est encore pleine de points d'interrogation. La semaine dernière, Les Compagnies Loblaw (Provigo, Loblaws, Pharmaprix etc.) et George Weston (dont la division boulangerie fabrique notamment les pains Gadoua et Weston) ont reconnu avoir pris part à une entente de fixation des prix entre 2001 et 2015. Les participants à ce stratagème se sont régulièrement coordonnés pour augmenter les prix de divers pains emballés, ont reconnu les deux sociétés le 19 décembre dernier.

Quels pains ont vu leur prix ainsi gonflés ? De combien ? Et dans quels magasins ont-ils été vendus ? Loblaw et George Weston sont restés muets là-dessus.

C'est pourtant essentiel pour déterminer quelles sommes ont été extorquées aux consommateurs et qui sont les principales victimes.

La manoeuvre a-t-elle été détectée dans tout le pays, ou dans quelques régions seulement, comme le cartel de l'essence au Québec ? Visait-elle les pains qui se donnent des allures santé ou artisanaux, pour lesquels le consommateur accepte de payer un prix plus élevé, ou les produits les moins chers, pénalisant la clientèle à petit budget ? Que des informations aussi élémentaires n'aient pas encore filtré montre à quel point il est difficile de faire la lumière sur ce type de manipulation.

Rappelons que ce sont les deux sociétés elles-mêmes qui ont dénoncé ces pratiques au Bureau de la concurrence, en échange d'une immunité contre toute accusation ou sanction au criminel. L'agence fédérale a d'ailleurs défendu son programme d'immunité, qu'elle considère comme son meilleur outil dans la lutte aux ententes anticoncurrentielles. Les deux sociétés disent avoir signalé ces agissements dès qu'elles les ont détectés, en mars 2015, et collaboré à l'enquête du Bureau depuis. Reste à voir si cette collaboration s'avèrera réellement fructueuse, et permettra de porter des accusations contre d'autres maillons de la chaîne.

On sait qu'au moins cinq autres sociétés sont visées par l'enquête du Bureau, soit Metro, Wal-Mart Canada, Tigre Géant, Sobeys (qui exploite notamment la bannière IGA) et Boulangerie Canada Bread (propriétaire de marques comme POM et Bon Matin).

Sauf qu'aucune n'a été accusée de quoi que ce soit. Certaines ont même reproché au grand patron de Loblaw et de George Weston, Galen Weston Jr, de parler d'un problème « à l'échelle de l'industrie ».