Éducation: et maintenant, prouvez-nous que c'est primordial!

Alexandre Sirois

Éditorialiste La Presse La Presse Suivre @alexandresirois

Le plus récent bilan économique du Grand Montréal se lit comme un catalogue de bonnes nouvelles. L'emploi bondit et le taux de chômage chute, même chez les immigrants. On assiste à une relance de la construction tant dans le secteur résidentiel que dans le non résidentiel, ce dernier dopé par les grands chantiers en cours. L'inflation demeure faible et la santé financière des consommateurs s'améliore, etc.