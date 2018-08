Réseaux sociaux: l'insoutenable grossièreté d'Elon Musk

Il est plutôt génial en fait. On le compare même parfois à Steve Jobs, l'ancien grand patron d'Apple. Non sans raison. C'est lui aussi un entrepreneur visionnaire.

Parmi ses initiatives les plus remarquables : il est à la tête du constructeur de voitures électriques Tesla, il a fondé SpaceX et il a conceptualisé le projet Hyperloop, qui vise à se déplacer à 1200 km/h dans des capsules voyageant à travers des tubes à basse pression.

Elon Musk est visionnaire... mais il est aussi arrogant et caractériel. Le côté obscur de ce milliardaire se manifeste souvent.

Son plus récent dérapage : sur Twitter, il a traité de pédophile un spéléologue britannique qui habite en Thaïlande.

Explications : Elon Musk avait expédié un sous-marin miniature pour contribuer au sauvetage des 13 garçons qui étaient coincés dans une grotte. Vernon Unsworth, spéléologue qui a joué un rôle clé dans l'opération de sauvetage, a eu l'impression que l'entrepreneur cherchait simplement à épater la galerie. L'appareil était trop gros, selon lui, pour être utilisé.

Il a parlé d'un « coup publicitaire » et n'a pas caché son mépris pour Elon Musk. « ll peut coller son sous-marin là où ça fait mal », a-t-il lancé lors d'une entrevue à CNN.

L'entrepreneur a alors traité Vernon Unsworth de pédophile et, dans un autre tweet, a dit être prêt à parier que c'était la vérité. Comme Elon Musk est suivi par plus de 22 millions de personnes sur Twitter, son attaque a un écho instantané et retentissant. Il a ensuite effacé ses tweets, a présenté des excuses timides, mais le mal était fait. L'histoire a fait le tour du monde.

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk dérape. Et ce n'est pas la première fois non plus qu'il utilise Twitter pour dénigrer ses détracteurs. Il s'en est notamment pris, au cours des derniers mois, à une journaliste et à une scientifique. Il a aussi critiqué, de façon plus générale, les médias.

En somme, Elon Musk est en train de démontrer qu'il fait partie du club sélect des milliardaires de la Silicon Valley qui ont l'impression de changer le monde et finissent par se convaincre qu'ils devraient être traités comme des demi-dieux. Ils en viennent à penser que ceux qui les critiquent sont des imbéciles... ou des pédophiles.

C'est dérangeant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est que Twitter est devenu, pour les membres de ce club sélect et autres vedettes du star-système international, un outil particulièrement efficace pour intimider et faire taire leurs critiques.

Grâce à ce réseau social, ils peuvent faire passer leur message directement, sans être soumis au travail de vérification des journalistes comme c'était jadis le cas. Et le faire impulsivement, sans réfléchir à la portée de leurs propos. Donald Trump en est le meilleur (et aussi le pire) exemple.

Et lorsqu'ils dénigrent quelqu'un qui ne dispose pas d'une tribune équivalente pour riposter, c'est une lutte terriblement inégale. Sans compter qu'un message cinglant risque fort de déchaîner les passions. Les abonnés de la vedette en colère voudront, à leur tour, s'en prendre à celui qui a été ciblé. S'ensuivra un véritable lynchage numérique.

Le plus déprimant, c'est que le bateau Twitter est à la dérive depuis longtemps et qu'on ne voit pas le jour où il arrivera à bon port. Les trolls continuent de faire la pluie et le beau temps sur ce réseau. Et les politiciens, entrepreneurs et autres modèles de notre société, plutôt que de donner l'exemple en se conduisant dignement, sautent souvent dans le ring avec aussi peu de subtilité que les lutteurs de la WWE.

Le plus absurde avec la plus récente sortie outrageante d'Elon Musk, c'est qu'elle survenait après un sauvetage qui tenait pratiquement du miracle. Un succès susceptible de redonner foi en l'humanité a été entaché par une futile prise de bec, celle-ci commanditée par un réseau social qui n'a vraisemblablement pas fini d'engendrer des monstres.