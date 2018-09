Legault surnage, Lisée s'égare

Peut-être a-t-on trop répété que Jean-François Lisée était un garçon intelligent qui faisait « une bonne campagne ». Depuis tout petit, sûrement, tout un chacun est étourdi par sa vivacité d'esprit, sa capacité de jouer avec les mots et les idées. Peut-être n'y a-t-il plus personne aux côtés de ce virtuose pour lui dire : « Es-tu sûr de ton affaire ? »

Alors il lui arrive des choses étranges, comme hier soir, au Face à Face de TVA, quand il a tenté son « grand coup » en sautant au visage de Manon Massé. Et de la manière la plus maladroite. Au lieu de dire : « Coudonc, c'est-tu vous, le chef, ou Gabriel Nadeau-Dubois ? C'est quoi votre truc à Québec solidaire ? » Un thème déjà éculé et vaguement quétaine, vu que depuis 2006, le parti a deux co-porte-paroles, mais bon, ça fait encore désordre, apparemment.

Au lieu de poser cette vieille question, donc, M. Lisée a commencé par une précaution oratoire comme pour s'excuser de poser une question « dure » à une femme en disant que sa mère était féministe...

Et Pierre Bruneau qui dit : allô, c'est pas ça, le sujet... Et lui qui en rajoute une couche : Où est votre chef, Mme Massé ? Où est votre chef ?

Gênant.

Je ne comprends pas cette obsession de M. Lisée face à Québec solidaire, dans ce moment critique. Le Parti québécois se fait sortir de l'Assemblée nationale par la CAQ, mais lui va hors sujet imposé pour parler des structures de QS.

Lui, sur papier, le plus habile avec les mots, lui qui les dépasse tous dans le maniement des phrases, lui qui manufacture des formules brillantes presque sur commande, a montré en cinq petites minutes combien il pouvait manquer de jugement politique.

Tellement bizarre.

Il devrait pourtant se servir de QS comme d'un levier, pour mieux plaider la cause de cette « gauche responsable » dont il veut être l'incarnation.

Résultat, même s'il a bien repris ses esprits par la suite, c'est François Legault qui s'est le mieux attaqué à Philippe Couillard. Legault, qu'on croyait voir arriver en nage, Legault qui vit dans une sorte de mauvais quiz journalistique depuis une semaine, qui se demande si on va l'interroger sur la capitale du Nunavut... Legault a finalement été Legault. Il a enfoncé son thème des maternelles 4 ans, a dénoncé les compressions dans l'aide aux élèves, et a beaucoup insisté sur son équipe, en a nommé plusieurs membres pour faire une sorte de démonstration de compétence. Il a attaqué Philippe Couillard sur la question de l'intégrité libérale. Le premier ministre s'est indigné, puisqu'il prétend faire table rase des années Charest, mais le coup était permis et, surtout, prévisible.

Sur l'immigration, en surface, M. Legault s'est fait rassurant : il n'expulsera plus personne « sauf le gouvernement libéral ». La formule est plaisante, mais que veut-il dire au juste ?

Il n'expulsera pas de « citoyens », c'est ça ? Évidemment, puisqu'il n'en a pas le pouvoir. Il ne sélectionnera pas ceux qui ne passent pas le test ? Comme l'impression qu'il n'a pas fini de se démêler pour répondre aux questions.

Pour le reste, Philippe Couillard a présenté le même candidat ronronnant, celui qui demande « un deuxième mandat », celui qui maîtrise ses dossiers, qui est « en contrôle », jamais passionnant, jamais pris au dépourvu non plus. Quand on lui reproche d'avoir affecté la vie des gens les plus mal pris, il répond que c'est l'endettement collectif qui menace le plus les services publics.

On a le goût de déclarer Manon Massé gagnante, tant il est vrai qu'elle a résisté à tous les pièges de ses adversaires. Les 12 milliards de dépenses supplémentaires qu'elle propose ? « L'argent est là si on a le courage d'aller le chercher », dit-elle. Ironique aussi qu'elle parle avec plus d'éloquence que le chef du PQ de l'indépendance. C'est dit avec le sourire sincère de celle qui n'aura pas à gouverner. C'est là-dessus, sur le réalisme, que les autres ont timidement tenté de la déstabiliser. Mais la réponse était prête : mon véritable adversaire, ce n'est pas vous, c'est la peur. Le coefficient de difficulté n'est pas très élevé quand on n'a jamais été au pouvoir et qu'on n'y sera pas de sitôt. Plus facile d'être sympathique. L'exécution n'en était pas moins bonne.

Ce que tout ça va changer ? Faudra laisser percoler les réponses aux sous-questions laissées en plan par cette formule d'échanges forcément un peu trop rapides, mais où les questions ont été posées sans complaisance.