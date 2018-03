L'intelligence artificielle en accéléré

Nommé il y a un mois Entrepreneur de l'année d'EY 2017 pour le Québec, le PDG d'Optel a récidivé la semaine dernière en étant désigné Entrepreneur de l'année d'EY 2017 pour le Canada. Des honneurs qui n'ont pas freiné les ambitions de l'entreprise qui a annoncé hier soir une première acquisition aux États-Unis.

Optel conçoit et commercialise à l'échelle mondiale des solutions de traçabilité et d'inspection pour l'industrie pharmaceutique et a adapté ses technologies aux secteurs de l'industrie de la santé et de la fabrication intelligente.

Le groupe compte aujourd'hui 850 employés à l'échelle internationale qui sont répartis sur quatre continents : au Canada, au Brésil, en Irlande et en Inde. Le bureau et le centre de recherche de Québec restent le coeur de l'entreprise où travaillent 550 personnes.

Optel a fait les manchettes au cours des derniers mois puisqu'elle a annoncé coup sur coup la mise à pied de 105 employés en septembre et de 70 autres en novembre, principalement à Québec.

L'entreprise est le leader mondial de la fabrication d'appareils qui font l'inspection en ligne des médicaments produits par les sociétés pharmaceutiques et qui assurent la traçabilité de chaque lot qui sort de l'usine, peu importe où il est distribué dans le monde.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) devait mettre en place cette année une loi qui allait obliger les grands laboratoires pharmaceutiques à intégrer des processus de traçabilité sur leurs lignes de production, mais a décidé de reporter d'un an l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.

Optel avait multiplié les embauches pour répondre à la demande appréhendée et a dû rapidement ajuster le tir.

« C'est la nature humaine. Plutôt que d'intégrer tout de suite les technologies et être prêtes pour l'an prochain, les entreprises ont décidé d'attendre. L'embauche est difficile à Québec et ces entreprises vont être les premières à se plaindre quand on ne sera pas capables de répondre à la demande », déplore Louis Roy.

ACQUISITION AMÉRICAINE

Malgré ces récentes difficultés conjoncturelles, Optel poursuit à fond de train son développement. L'entreprise a récemment obtenu un financement bancaire de près de 70 millions du Mouvement Desjardins pour réaliser sa stratégie de diversification et d'intégration de multiples procédés de fabrication.

Après la traçabilité des médicaments, l'entreprise s'attaque à celle de l'équipement médical et veut accélérer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur de la transformation alimentaire.

Optel a annoncé hier soir l'acquisition de l'entreprise américaine Verify Brand, spécialisée dans les solutions de traçabilité qui utilisent la plateforme infonuagique.