Les hauts et les bas des revues de fin d'année

Hugo Dumas

La Presse La Presse Suivre @hugodumas J'adore Infoman et son humour intelligent, qui tisse presque toujours, le soir du 31 décembre, une courtepointe d'idées à la fois brillantes et désopilantes. Il n'a pas déçu cette année et a offert une heure de télé compacte, qui aurait facilement pu s'étendre à deux heures tellement le matériel comique était abondant.

Les jokes de papa, revisitées en jokes de député, c'était un sapré beau flash. Le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a même eu droit à des slogans publicitaires (Barbies Resto Bar Grill, La Capitale) taillés sur mesure et chantés par Dumas. Moment bien rigolo. Dans la liste des autres bons coups de l'équipe de Jean-René Dufort, notons le segment du chien Magraine de Fabien Cloutier, la chanson d'ouverture de Charlotte Cardin, La Pitoune interprétée par Debbie Lynch-White, la sympathique entrevue avec le tennisman Denis Shapovalov (on ne s'ennuie pas d'Eugenie Bouchard) et la burqa qui ouvre son grillage de façon mécanique. C'est vrai, Jean-René Dufort pourrait égratigner davantage les politiciens plutôt que de les flatter assez gentiment. Philippe Couillard n'a pas trop été brassé par notre Infoman, il faut l'admettre. Et la supposée autodérision de Mélanie Joly, qui a rigolé de son propre charabia, a très mal passé. Si la ministre du Patrimoine désire augmenter son capital de sympathie au Québec, qu'elle parle clairement, de façon honnête, et qu'elle jette enfin sa damnée cassette aux vidanges. On n'en peut plus. Aussi à abandonner en 2017: les chaussettes de Justin Trudeau. Plus capable.

L'émission de fin d'année d'En direct de l'univers Photo fournie par ICI Radio-Canada Télé

Le plus festif En direct de l'univers. Un party qui ne manque jamais de gaz, d'année en année. C'est hallucinant à quel point on y imbrique des chansons dépareillées sans que ça détonne. De Despacito à Kamikaze de Patrice Michaud, en passant par un rigodon traditionnel, la fête décolle dans nos salons. Les quatre invités «kidnappés» de France Beaudoin ont été généreux de leurs souvenirs et de leurs émotions. Il fallait voir Christian Bégin ému aux larmes et incrédule quand il a aperçu Michel Fugain débarquer sur le plateau. Debbie Lynch-White s'est pratiquement effondrée quand sa conjointe Marina Gallant a entonné les premières notes de Mess Is Mine de Vance Joy. Sonnée, Mariana Mazza n'en revenait pas que Karine Vanasse lui chante Born This Way de Lady Gaga. Et Fabien Cloutier a eu le sifflet coupé devant sa famille élargie. Bref, une heure et demie de télé bien emballée, dynamique, qui a même ramené le métalleux de La voix, Louis-Paul Gauvreau, sur des airs de Muriel Millard.

À l'année prochaine Photo fournie par ICI Radio-Canada

Le moins réussi À l'année prochaine de Radio-Canada. Vous êtes nombreux à me vanter la drôlerie de Pierre Verville, Dominic Paquet, Philippe Laguë et Michèle Deslauriers. Leur fan-club semble déborder de membres permanents. Hélas! je ne partage pas votre enthousiasme. J'écoute régulièrement leur émission de radio et c'est vrai, certaines de leurs imitations (Chantal Hébert, Patrice Roy) visent au centre de la cible. Par contre, leur humour reste convenu, bon enfant et prévisible. C'est un peu du réchauffé que le quatuor a servi le 31 décembre avec le pape François, M. Shipping, Amédée Brisebois et Lise Thériault (plus drôle dans ses dictées). Honnêtement, c'est un format qui passe beaucoup mieux à la radio qu'à la télé. Et certains segments auraient gagné à être raccourcis, dont celui de la pub de Caroline Néron et Éric Lapointe, qui n'en finissait plus de finir.

Tourlou 2017, l'émission de fin d'année des Appendices Photo fournie par Télé-Québec